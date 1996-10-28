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Климкин Максим Кириллович
Климкин Максим Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.10.1996
Пол
Мужской
Отец
Климкин Кирилл Анатольевич
1966 г.р.
Мать
Диденко Лариса Альбертовна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1996
Отец:
Климкин Кирилл Анатольевич
Мать:
Диденко Лариса Альбертовна
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