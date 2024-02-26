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Иринья Иова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Иов Дмитриев (Ич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Никита Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Марфа Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Пелагея Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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