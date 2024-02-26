Иринья Иова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Иов Дмитриев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Никита Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Марфа Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Никитин (Ович)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Пелагея Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Никитин (Ович)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно