Рязанцева Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Августа Петровна
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Степанов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Степанов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Степанов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Рязанцев Петр Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858