Рязанцева Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Августа Петровна

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Рязанцев Федор Петрович

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Рязанцев Петр Степанов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Петр Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1858
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