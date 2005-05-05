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Jacobs (Hirsch) Lucille Ruth

Место рождения

New York City, New York

Дата рождения

02.12.1917

Дата смерти

05.05.2005

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917

Отец: Hirsch Harry Milton

Мать: скрыто настройками приватности

New York City, New York
Бракосочетание
19.01.1941

Муж: Jacobs Walter Charles

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Jacobs Walter Charles

Смерть
05.05.2005
Larkspur, Marin, California
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