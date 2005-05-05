Jacobs (Hirsch) Lucille Ruth
Место рожденияNew York City, New York
Дата рождения02.12.1917
Дата смерти05.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917
Отец: Hirsch Harry Milton
Мать: скрыто настройками приватности
New York City, New York
Бракосочетание
19.01.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Jacobs Walter Charles
Смерть
05.05.2005
Larkspur, Marin, California