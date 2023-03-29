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Музалевский Алексей Сергеевич

Место рождения

Николаевка, Курьинская волость, Змеиногорский уезд, Томская губерния

Дата рождения

30.03.1909

Дата смерти

21.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1909

Отец: Музалевский Сергей Михайлович

Мать: Музалевская Мария Кузьминична

Николаевка, Курьинская волость, Змеиногорский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Музалевский Альберт Алексеевич

Мать ребёнка: Музалевская Марфа Ларионовна

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.02.1972
Талгар, Талгарский район, Алматинская область
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