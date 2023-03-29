Музалевский Алексей Сергеевич
Место рожденияНиколаевка, Курьинская волость, Змеиногорский уезд, Томская губерния
Дата рождения30.03.1909
Дата смерти21.02.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1909
Николаевка, Курьинская волость, Змеиногорский уезд, Томская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1939
Сын: Музалевский Альберт Алексеевич
Мать ребёнка: Музалевская Марфа Ларионовна
Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
21.02.1972
Талгар, Талгарский район, Алматинская область