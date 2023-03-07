Кисель Иван Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: Кисель Федот Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Дочь: Сорока Серафима Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.08.1915 ст.
Сын: Кисель Яков Иванович
Мать ребёнка: Кисель Акулина Васильевна
Случовск, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1921
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно