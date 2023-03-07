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Кисель Иван Федотович

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Место рождения

Бучки, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

BB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: Кисель Федот Иосифович

Мать: не указана

Бучки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Дочь: Сорока Серафима Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бучки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Сын: Кисель Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бучки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 18.08.1915 ст.

Сын: Кисель Яков Иванович

Мать ребёнка: Кисель Акулина Васильевна

Случовск, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Киселев Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бучки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1921

Сын: Кисель Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бучки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Кисель Фёдор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бучки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бучки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисель Акулина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Бучки, Чернігівська область
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