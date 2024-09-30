Кузнецова (Якунина) Елена Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Якунин Степан Андреевич
Мать: Якунина Авдотья Власовна
Бракосочетание
После 16.11.1897
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 772, стр. в эл. виде. Запись № в МК о рождении сына Петра. Решила, что это она в девичестве Кузнецова, так как в восприемниках у сына Кузнецовой Елены Степановны указана девица Я... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1906
Сын: Кузнецов Захар Евдокимович
Отец ребёнка: Кузнецов Евдоким Петрович
ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 660, стр. 42 в эл. виде. запись № 71. Тут же пометка на полях, что свидетельство получено 26.04.1934
Рождение ребёнка
21.08.1908 ст.
Сын: Кузнецов Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Кузнецов Евдоким Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1910 ст.
Сын: Кузнецов Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Кузнецов Евдоким Петрович
Найдено на Яндекс. Архивы: ИАОО, ф. 16, оп. 6, д. 950, стр. 236. МК запись № 30 о рождении сына Василия у села Низовского крестьянина Евдокима Петровича Кузнецова и законной жены его Елены Степановны... Показать все
Смерть
Неизвестно