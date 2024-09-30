Кузнецова (Якунина) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Якунина) Елена Степановна

Место рождения

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Якунин Степан Андреевич

Мать: Якунина Авдотья Власовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
После 16.11.1897

Муж: Кузнецов Евдоким Петрович

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО ф. 16, оп. 6, д. 772, стр. в эл. виде. Запись № в МК о рождении сына Петра. Решила, что это она в девичестве Кузнецова, так как в восприемниках у сына Кузнецовой Елены Степановны указана девица Я... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Кузнецов Захар Евдокимович

Отец ребёнка: Кузнецов Евдоким Петрович

ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 660, стр. 42 в эл. виде. запись № 71. Тут же пометка на полях, что свидетельство получено 26.04.1934
Рождение ребёнка
21.08.1908 ст.

Сын: Кузнецов Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Кузнецов Евдоким Петрович

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1910 ст.

Сын: Кузнецов Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Кузнецов Евдоким Петрович

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Найдено на Яндекс. Архивы: ИАОО, ф. 16, оп. 6, д. 950, стр. 236. МК запись № 30 о рождении сына Василия у села Низовского крестьянина Евдокима Петровича Кузнецова и законной жены его Елены Степановны... Показать все
Смерть
Неизвестно

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