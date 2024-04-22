- Сергей Денисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Около 1845 ст.
РС 200-14-79 стр.772-773 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 6 лет)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: - Яков Сергеевич
Бракосочетание
До 1869 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 17.12.1888 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: - Наталья Прокопьевна
Смерть
После 1906 ст.