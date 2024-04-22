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- Сергей Денисович

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
РС 200-14-79 стр.772-773 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 24.08.1850 ст - 6 лет)
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: - Яков Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1869 ст.

Жена: не указана

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 17.12.1888 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: - Наталья Прокопьевна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1906 ст.
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