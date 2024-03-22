Глущенко (Байдикова) Марфа Павловна
Место рожденияОмская область, Любинский район, Люблино
Дата рождения15.11.1894
Дата смерти15.01.1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1894
Отец: Байдиков Павел Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинченко Денис
Рождение ребёнка
24.11.1924
Сын: Глущенко Василий Романович
Отец ребёнка: Глущенко Роман Егорович
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
15.01.1976