Глущенко (Байдикова) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глущенко (Байдикова) Марфа Павловна

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Место рождения

Омская область, Любинский район, Люблино

Дата рождения

15.11.1894

Дата смерти

15.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1894

Отец: Байдиков Павел Савельевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глущенко Роман Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Денис

Рождение ребёнка
24.11.1924

Сын: Глущенко Василий Романович

Отец ребёнка: Глущенко Роман Егорович

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
15.01.1976

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