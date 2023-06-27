Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Танклаев Дзибогка Тебоевич

Мать: Танклаева-Созанова Дегка Додтоевна

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Ходова Элла Казбековна

Отец ребёнка: Ходов Казбек Эльзарикоевич

Рождение ребёнка
1979

Сын: Ходов Ахсарбек Казбекович

Отец ребёнка: Ходов Казбек Эльзарикоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходова Марина Казбековна

Отец ребёнка: Ходов Казбек Эльзарикоевич