Ходова-Танклаева Александра Дзибогкаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Ходова Элла Казбековна
Отец ребёнка: Ходов Казбек Эльзарикоевич
Рождение ребёнка
1979
Сын: Ходов Ахсарбек Казбекович
Отец ребёнка: Ходов Казбек Эльзарикоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходова Марина Казбековна
Отец ребёнка: Ходов Казбек Эльзарикоевич