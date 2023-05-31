Курбатова Ксения Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов
Рождение ребёнка
09.08.1880
Дочь: Курбатова Наталья Иванова
Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов
Рождение ребёнка
28.06.1882
Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов
Рождение ребёнка
20.09.1886
Дочь: Храмцева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов
Рождение ребёнка
03.06.1889
Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбатов Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно