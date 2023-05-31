Курбатова Ксения Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Ксения Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Курбатов Иван Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Курбатов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1880

Дочь: Курбатова Наталья Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1882

Сын: Курбатов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1886

Дочь: Храмцева Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов

Рождение ребёнка
03.06.1889

Сын: Курбатов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Илларионов

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Илларионов

Смерть
Неизвестно