Касян Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасян Иван Михайлович

Касян Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1927

Дата смерти

04.08.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косян Манька Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косян Манька Федоровна

Смерть
04.08.1999