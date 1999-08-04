Касян Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1927
Дата смерти04.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косян Манька Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косян Манька Федоровна
Смерть
04.08.1999