Рябоконь Василий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябоконь Василий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябоконь Стефан Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1885

Дочь: Рябоконь Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.01.1891

Сын: Рябоконь Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.05.1892

Дочь: Рябоконь Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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