Рябоконь Василий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябоконь Стефан Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1885
Дочь: Рябоконь Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1891
Сын: Рябоконь Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1892
Дочь: Рябоконь Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно