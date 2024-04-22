Безверхий Семён Антонович
Место рождения
Дата рождения01.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896
Место жительства
1900
Переехал вместе с родителями
Бракосочетание
1912
Место жительства
1913
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Переехал вместе с молодой женой и семьёй отца
Место жительства
1924
Вернулся вместе с женой и дочкой и братом Яковом и его женой
Работа или профессия
После 1925
Стал председателем сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безверхий Сын Семена
Мать ребёнка: Безверхая Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безверхий Семен Семенович
Мать ребёнка: Безверхая Марина Владимировна
Смерть
Неизвестно