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Безверхий Семён Антонович

Место рождения

Пологи

Дата рождения

01.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896

Отец: Безверхий Антон Кирикович

Мать: Безверхая Макрина Махайловна

Место жительства
1900
Сиротский, Дубовский муниципальный район, Ростовская область
Переехал вместе с родителями
Бракосочетание
1912

Жена: Безверхая Марина Владимировна

Сиротский, Дубовский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
1913
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Переехал вместе с молодой женой и семьёй отца
Место жительства
1924
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Вернулся вместе с женой и дочкой и братом Яковом и его женой
Работа или профессия
После 1925
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Стал председателем сельсовета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безверхий Сын Семена

Мать ребёнка: Безверхая Марина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безверхий Семен Семенович

Мать ребёнка: Безверхая Марина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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