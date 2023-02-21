(Карцивадзе) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карцивадзе) София

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Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карцивадзе Давид

Мать: Тамрико

Тбилиси
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