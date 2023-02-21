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(Карцивадзе) София
(Карцивадзе) София
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Место рождения
Тбилиси
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карцивадзе Давид
1966 г.р.
Мать
(Беришвили) Тамрико
Дети
Не указаны
Добавил:
ГБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Карцивадзе Давид
Мать:
Тамрико
Тбилиси
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