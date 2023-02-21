Grunwald (Dietz) Anna Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1855
Дочь: Gottman Anna Catharina
Отец ребёнка: Grunwald Johann Georg
Рождение ребёнка
07.08.1857
Отец ребёнка: Grunwald Johann Georg
Рождение ребёнка
10.10.1859
Сын: Johann Conrad
Отец ребёнка: Grunwald Johann Georg
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно