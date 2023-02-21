Grunwald (Dietz) Anna Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGrunwald (Dietz) Anna Catharina

Grunwald (Dietz) Anna Catharina

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1855

Дочь: Gottman Anna Catharina

Отец ребёнка: Grunwald Johann Georg

Рождение ребёнка
07.08.1857

Сын: Grunwald Johann Georg

Отец ребёнка: Grunwald Johann Georg

Рождение ребёнка
10.10.1859

Сын: Johann Conrad

Отец ребёнка: Grunwald Johann Georg

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Grunwald Johann Georg

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close