Пурняева Пераскева Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1884
Сын: Пурняев Феодор Николаевич
Отец ребёнка: Пурняев Николай Петрович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Пурняев Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.04.1895
Дочь: Курмаева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Пурняев Николай Петрович
Смерть
Неизвестно