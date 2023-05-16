Пурняева Пераскева Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурняева Пераскева Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1884

Сын: Пурняев Феодор Николаевич

Отец ребёнка: Пурняев Николай Петрович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пурняев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Пурняев Николай Петрович

Рождение ребёнка
?.04.1895

Дочь: Курмаева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Пурняев Николай Петрович

Смерть
Неизвестно