Рокка (Кирйонен) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Рокка Иван Петрович
Отец ребёнка: Рокка Петр Симович
Рождение ребёнка
14.07.1925
Дочь: Невалайнен Айно Петровна
Отец ребёнка: Рокка Петр Симович
Рождение ребёнка
30.10.1926
Дочь: Дэвидсон Хилма Петровна
Отец ребёнка: Рокка Петр Симович
Рождение ребёнка
09.12.1931
Сын: Рокка Эйно Петрович
Отец ребёнка: Рокка Петр Симович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Рокка Петр Симович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рокка Петр Симович
Смерть
Неизвестно