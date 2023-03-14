Рокка (Кирйонен) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рокка (Кирйонен) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Рокка Иван Петрович

Отец ребёнка: Рокка Петр Симович

Рождение ребёнка
14.07.1925

Дочь: Невалайнен Айно Петровна

Отец ребёнка: Рокка Петр Симович

Рождение ребёнка
30.10.1926

Дочь: Дэвидсон Хилма Петровна

Отец ребёнка: Рокка Петр Симович

Рождение ребёнка
09.12.1931

Сын: Рокка Эйно Петрович

Отец ребёнка: Рокка Петр Симович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Рокка Николай Петрович

Отец ребёнка: Рокка Петр Симович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рокка Петр Симович

Смерть
Неизвестно
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