Зенков Макар Федорович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Зенков Федор Афанасьевич
Мать: Зенкова Агафья Карповна
Место жительства
С 10.10.1852
Караси, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Карасинскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно