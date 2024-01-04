Макаров Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1923

Дочь: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова (Фунтусова) Агния Андреевна

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Храмцова (Макарова) Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова (Фунтусова) Агния Андреевна

Смерть
1942

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