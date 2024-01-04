Макаров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1923
Дочь: Тренина (Макарова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Макарова (Фунтусова) Агния Андреевна
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Храмцова (Макарова) Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Макарова (Фунтусова) Агния Андреевна
Смерть
1942