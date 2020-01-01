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Кокорева София Сергеевна
Кокорева София Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.2020
Пол
Женский
Отец
Кокорев Сергей Вадимович
1993 г.р.
Мать
Кокорева Елена Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.2020
Отец:
Кокорев Сергей Вадимович
Мать:
Кокорева Елена Васильевна
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