Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кульпин Феодот Северьянов
Отец ребёнка: Кульпин Северьян Александров
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кульпин Северьян Александров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кульпин Северьян Александров
Смерть
Неизвестно