Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кульпин Феодот Северьянов

Отец ребёнка: Кульпин Северьян Александров

Шешурга, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кульпин Никон Северьянов

Отец ребёнка: Кульпин Северьян Александров

Шешурга, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кульпин Лев Северьянов

Отец ребёнка: Кульпин Северьян Александров

Смерть
Неизвестно
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