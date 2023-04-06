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Агафья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1806

Муж: Коваленко Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Соломия Ефимовна

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Домникия Ефимовна

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1826

Сын: Коваленко Лука Ефимович

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович

Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Коваленко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович

Смерть
Неизвестно
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