Агафья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Соломия Ефимовна
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Домникия Ефимовна
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1826
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович
Лука, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Коваленко Ефим Кириллович
Смерть
Неизвестно