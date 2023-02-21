Nazimoff (Назимова) Елизавета Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nazimoff (Назимова) Елизавета Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Назимов Леонид Владимирович

Мать: Назимова Анна Андреевна

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