Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Nazimoff (Назимова) Елизавета Леонидовна
Nazimoff (Назимова) Елизавета Леонидовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Пол
Женский
Отец
Назимов Леонид Владимирович
1852 г.р.
Мать
Назимова (Кожевникова) Анна Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Назимов Леонид Владимирович
Мать:
Назимова Анна Андреевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия