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Бедретдин Муртаза

Место рождения

Salo, Suomi

Дата рождения

1922

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

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1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Бедретдин Мустафа

Мать: Бедретдин (Али Кызы) Фяйрузя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bedretdin (Ainetdin) Rahime

Рождение ребёнка
10.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bedretdin (Ainetdin) Rahime

Рождение ребёнка
03.08.1948

Дочь: Purho (Bedretdin) Gülen

Мать ребёнка: Bedretdin (Ainetdin) Rahime

Рождение ребёнка
23.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bedretdin (Ainetdin) Rahime

Смерть
2010

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