Бедретдин Муртаза
Место рожденияSalo, Suomi
Дата рождения1922
Дата смерти2010
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Бедретдин Мустафа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bedretdin (Ainetdin) Rahime
Рождение ребёнка
03.08.1948
Дочь: Purho (Bedretdin) Gülen
Мать ребёнка: Bedretdin (Ainetdin) Rahime
Рождение ребёнка
23.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bedretdin (Ainetdin) Rahime
Смерть
2010