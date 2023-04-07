Пелагея Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Илья Степанович

Отец ребёнка: Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Михаил Степанович

Отец ребёнка: Степан Никифорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Никифорович

Смерть
Неизвестно
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