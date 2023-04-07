Пелагея Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Илья Степанович
Отец ребёнка: Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Михаил Степанович
Отец ребёнка: Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Никифорович
Смерть
Неизвестно