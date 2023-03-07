Чевская Лидия Платоновна
Место рождения
Дата рождения10.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.
Дочь: Чевская Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.
Сын: Чевский Вениамин Дмитриевич
Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1916 ст.
Дочь: Чевская Капитолина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно