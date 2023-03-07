Чевская Лидия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевская Лидия Платоновна

Чевская Лидия Платоновна

avatar

Место рождения

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

10.02.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
1905

Муж: Чевский Дмитрий Иванович

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.

Дочь: Чевская Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Иванович

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.02.1909 ст.

Сын: Чевский Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Иванович

Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.

Сын: Чевский Вениамин Дмитриевич

Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Иванович

Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1916 ст.

Дочь: Чевская Капитолина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чевский Дмитрий Иванович

Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close