(Сергеева) Анна Фёдоровна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Фёдор Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно