Февронья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Афонасий Егоров
Отец ребёнка: Егор Григорий Иванов
1811 | РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афо... Показать все
Рождение ребёнка
1775
Сын: Николай Егоров
Отец ребёнка: Егор Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ермолай Егоров
Отец ребёнка: Егор Григорий Иванов
РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году
Смерть
1789