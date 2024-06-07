Февронья Иванова 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Февронья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1768

Сын: Афонасий Егоров

Отец ребёнка: Егор Григорий Иванов

1811 | РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Егор Иванов - 50 / 66 | Егоровы дети: | Афонасей - 27 / 43 | Николай - 22 / 38 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году | Лаврентей - новорожденный / 4 | Афо... Показать все
Рождение ребёнка
1775

Сын: Николай Егоров

Отец ребёнка: Егор Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ермолай Егоров

Отец ребёнка: Егор Григорий Иванов

РС Самылово 1811 | Семья № 32 | Ермолай - 15 / отдан в рекруты в 1804 году
Смерть
1789

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