Кандалова (Глухина) Агрипина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Бракосочетание
23.10.1827
поручители: Радион Яковлев Добряков, Федор Андреев Шеронов, Иоан Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Кандалов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
01.04.1835
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Кандалов Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно