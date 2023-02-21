Кандалова (Глухина) Агрипина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалова (Глухина) Агрипина Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Глухин Илья Кандратьев

Мать: Глухина Екатерина Филимонова

Бракосочетание
23.10.1827

Муж: Кандалов Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Радион Яковлев Добряков, Федор Андреев Шеронов, Иоан Степанов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Кандалов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
01.04.1835

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Кандалов Иван Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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