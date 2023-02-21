Горнак Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1952
Дата смерти14.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковтанюк Людмила Степановна
Палатка, Хасынский, Магаданская область
Смерть
14.01.1984