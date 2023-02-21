Горнак Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнак Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1952

Дата смерти

14.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковтанюк Людмила Степановна

Палатка, Хасынский, Магаданская область
Смерть
14.01.1984
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