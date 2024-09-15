Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселица Иоан
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Киселица) Анастасия
Отец ребёнка: Киселица Иоан
Рождение ребёнка
1890
Сын: Киселица Владимир
Отец ребёнка: Киселица Иоан
Рождение ребёнка
07.05.1893
Сын: Киселица Фёдор
Отец ребёнка: Киселица Иоан
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Киселица) Элеонора
Отец ребёнка: Киселица Иоан