Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Григорьевна

Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселица Иоан

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Киселица) Анастасия

Отец ребёнка: Киселица Иоан

Рождение ребёнка
1890

Сын: Киселица Владимир

Отец ребёнка: Киселица Иоан

Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Киселица Фёдор

Отец ребёнка: Киселица Иоан

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Киселица) Элеонора

Отец ребёнка: Киселица Иоан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.