Виноградова (Хопина) Аграфена (Агриппина) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хопин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1949
Сын: Виноградов Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Виноградов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно