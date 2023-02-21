Виноградова (Хопина) Аграфена (Агриппина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова (Хопина) Аграфена (Агриппина) Петровна

Виноградова (Хопина) Аграфена (Агриппина) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хопин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1949

Сын: Виноградов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Виноградов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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