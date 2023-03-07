Фома Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Никифор Васильев
Мать: Татьяна Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Авдотья Фомина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Тимофей Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Андрей Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Иван Фомин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фёдорова
Смерть
Неизвестно