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Фома Никифоров

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Никифор Васильев

Мать: Татьяна Дементьева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Авдотья Фомина

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Тимофей Фомин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Андрей Фомин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Иван Фомин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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