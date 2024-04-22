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Анна Алексеева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

1832 г.р.

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Алексей Владимиров (Ич)

Мать: Елена Петрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
22.01.1873 ст.

Муж: Иван Степанов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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