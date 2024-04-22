Анна Алексеева (Вна)
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Алексей Владимиров (Ич)
Мать: Елена Петрова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
22.01.1873 ст.
Муж: Иван Степанов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно