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Феодоръ Дмитрiевъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

06.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1900 ст.

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: Анна Матвеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Дмитрiй Стефановъ и законная жена его Анна Матфiева, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-157об... Показать все
Крещение
07.02.1900 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянинъ Стефанъ Ивановъ 56-25-220-157об-158
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