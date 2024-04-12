Феодоръ Дмитрiевъ
Место рождения
Дата рождения06.02.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1900 ст.
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Дмитрiй Стефановъ и законная жена его Анна Матфiева, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-157об... Показать все
Крещение
07.02.1900 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянинъ Стефанъ Ивановъ 56-25-220-157об-158