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Бритина Надежда Федоровна

Место рождения

Russia

Дата рождения

19.08.1948

Дата смерти

02.12.2020

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948

Отец: Притулин Федор

Мать: Притулина Анастасия

Russia
Рождение ребёнка
26.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.12.2020
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ермолинское
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