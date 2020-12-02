Бритина Надежда Федоровна
Место рожденияRussia
Дата рождения19.08.1948
Дата смерти02.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1948
Отец: Притулин Федор
Мать: Притулина Анастасия
Russia
Рождение ребёнка
26.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.12.2020
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ермолинское