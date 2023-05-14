Шеломова ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: АНИСЬЯ ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: ВАССА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно