Шеломова ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: АНИСЬЯ ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1834

Дочь: ВАССА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шеломов ДЕНИС ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Шеломов ГУРЬЯН ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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