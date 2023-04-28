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Шутов Михаил Викторович

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

15.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1978

Отец: Шутов Виктор Иванович

Мать: Шутова Валентина Тимофеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Александра

Мать ребёнка: Шутова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Шутова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шутова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Шутова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Юлия

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