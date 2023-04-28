Шутов Михаил Викторович
Место рождения
Дата рождения15.06.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1978
Отец: Шутов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Александра
Мать ребёнка: Шутова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Шутова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шутова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Шутова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Юлия
Развод