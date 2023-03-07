Арефий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Артамон Арефьев
Мать ребёнка: Матрена Абрамова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ефрем Арефьев
Мать ребёнка: Матрена Абрамова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Родион Арефьев
Мать ребёнка: Матрена Абрамова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея Арефьева
Мать ребёнка: Матрена Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Абрамова
Смерть
Неизвестно