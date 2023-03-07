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Арефий Алексеев

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Место рождения

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: Федора Леонтьевна

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Артамон Арефьев

Мать ребёнка: Матрена Абрамова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ефрем Арефьев

Мать ребёнка: Матрена Абрамова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Родион Арефьев

Мать ребёнка: Матрена Абрамова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея Арефьева

Мать ребёнка: Матрена Абрамова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Абрамова

Смерть
Неизвестно
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