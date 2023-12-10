Царенков Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царенков Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Царенков Егор Андреевич?

Мать: Царенкова Анна

Рождение ребёнка
30.03.1962

Сын: Царенков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Царенкова Нина Андреевна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царенков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Царенкова Нина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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