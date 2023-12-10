Царенков Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Царенков Егор Андреевич?
Мать: Царенкова Анна
Рождение ребёнка
30.03.1962
Сын: Царенков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Царенкова Нина Андреевна
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царенков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Царенкова Нина Андреевна
Смерть
Неизвестно