Моисеенко Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1909

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Моисеенко Антон Никифорович

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Антон Никифорович

Смерть
Неизвестно