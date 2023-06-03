Моисеенко Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1909
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Моисеенко Антон Никифорович
Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно