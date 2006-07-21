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Иванов Артём Сергеевич
Иванов Артём Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.2006
Пол
Мужской
Отец
Иванов Сергей
1968 г.р.
Мать
Иванова (Фещенко) Юлия Андреевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2006
Отец:
Иванов Сергей
Мать:
Иванова Юлия Андреевна
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