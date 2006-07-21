Иванов Артём Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Артём Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2006

Отец: Иванов Сергей

Мать: Иванова Юлия Андреевна

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