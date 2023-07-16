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Бялая Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бялый Леонард Онуфриевич

Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Бялая Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Бялый Леонард Онуфриевич

Рождение ребёнка
18.02.1866 ст.

Дочь: Бялая Мария Леонардовна

Отец ребёнка: Бялый Леонард Онуфриевич

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1866 г. Раздел "О родившихся", №25. С. 20 об.
Восприемник
31.12.1875 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1875 г. Раздел "О родившихся", запись №46. С. 44 об.
Смерть
Неизвестно

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