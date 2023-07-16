Бялая Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Бялая Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Бялый Леонард Онуфриевич
Рождение ребёнка
18.02.1866 ст.
Дочь: Бялая Мария Леонардовна
Отец ребёнка: Бялый Леонард Онуфриевич
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1866 г. Раздел "О родившихся", №25. С. 20 об.
Восприемник
31.12.1875 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1875 г. Раздел "О родившихся", запись №46. С. 44 об.
Смерть
Неизвестно