Некипелова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некипелов Николай
Отец ребёнка: Некипелов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некипелов ?
Отец ребёнка: Некипелов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некипелов Николай
Смерть
2008
Похороны
Неизвестно