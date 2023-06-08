Некипелова Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некипелова Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некипелов Николай

Отец ребёнка: Некипелов Николай

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некипелов ?

Отец ребёнка: Некипелов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некипелов Николай

Смерть
2008
Похороны
Неизвестно
Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия