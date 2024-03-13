Тагирова Налля Шугаиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагирова Налля Шугаиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.88

Сын: Ибрагимов Ринат Маратович

Отец ребёнка: Ибрагимов Марат Абрарович

Рождение
14.07.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Марат Абрарович

Рождение ребёнка
15.12.1995

Сын: Ибрагимов Руслан Маратович

Отец ребёнка: Ибрагимов Марат Абрарович

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