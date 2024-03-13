Тагирова Налля Шугаиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.88
Сын: Ибрагимов Ринат Маратович
Отец ребёнка: Ибрагимов Марат Абрарович
Рождение
14.07.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1995
Сын: Ибрагимов Руслан Маратович
Отец ребёнка: Ибрагимов Марат Абрарович