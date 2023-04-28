Печникова (Пугачева) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печникова (Пугачева) Александра Яковлевна

Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Пугачев Яков Никитич

Мать: Февронья Абрамова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.04.1901

Муж: Печников Андрей Родионович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1906

Сын: Печников Николай Андреевич

Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Печников Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.

Дочь: Ермакова Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: Белова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1916

Сын: Печников Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.11.1918

Дочь: Мышляева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.07.?

Дочь: Елдышева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Андрей Родионович

Смерть
Неизвестно
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