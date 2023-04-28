Печникова (Пугачева) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Пугачев Яков Никитич
Мать: Февронья Абрамова
Бракосочетание
13.04.1901
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович
Рождение ребёнка
21.12.1906
Сын: Печников Николай Андреевич
Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович
Рождение ребёнка
04.01.1912
Сын: Печников Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.
Дочь: Ермакова Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович
Рождение ребёнка
07.07.1915
Дочь: Белова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович
Рождение ребёнка
28.10.1916
Сын: Печников Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович
Рождение ребёнка
26.11.1918
Дочь: Мышляева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович
Рождение ребёнка
12.07.?
Дочь: Елдышева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Печников Андрей Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно