Семенюк (не известно) Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1921
Отец ребёнка: Семенюк Иосиф Степанович
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1921
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно