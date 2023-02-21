Семенюк (не известно) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Анна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1921

Сын: Семенюк Иван Иосифович

Отец ребёнка: Семенюк Иосиф Степанович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1921

Муж: Семенюк Иосиф Степанович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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