Хоменко Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1964
Дочь: Хоменко Валерия Юрьевна
Мать ребёнка: Хоменко Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
23.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хоменко Любовь Михайловна
Смерть
Неизвестно