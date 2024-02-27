Хоменко Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1964

Дочь: Хоменко Валерия Юрьевна

Мать ребёнка: Хоменко Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
23.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хоменко Любовь Михайловна

Смерть
Неизвестно
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