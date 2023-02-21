Чередова Нинила Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Чередов Иван Никитич
Отец ребёнка: Чередов Никита Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Лукьянович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Секлетинья Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно