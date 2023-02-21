Чередова Нинила Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Нинила Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Чередов Иван Никитич

Отец ребёнка: Чередов Никита Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Чередов Никита Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Чередов Никита Лукьянович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Секлетинья Никитична

Отец ребёнка: Чередов Никита Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Никита Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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